Double dose pour Nadal

Le Masters 1000 de Cincinnati a été perturbé par des violentes précipitations. Après une série de reports, les organisateurs ont décidé de reprogrammer plusieurs rencontres, vendredi dans la journée, dont celle de Rafael Nadal. Dernier Français en lice, Adrian Mannarino s'est incliné jeudi en 8e de finale face à l'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial.

Adrian Mannarino, 36e au classement ATP, a cédé en deux sets serrés 7-6 (7/4), 7-6 (7-3). Distancé dans le second set après avoir perdu son service, il est revenu à la hauteur de Dominic Thiem en le breakant pour arracher un jeu décisif. Mais l'Autrichien, en panne de résultats probants cet été, a fait la course en tête dans le tie-break pour décrocher son billet pour les quarts de finale. Il sera opposé au prochain tour à l'Espagnol David Ferrer, vainqueur plus tôt de son compatriote Pablo Carreno 6-4, 6-4.



Mannarino est l'un des rares Français, sinon le seul, à se mettre en évidence lors de cette tournée nord-américaine sur ciment, dont le point culminant sera l'US Open (28 août-10 sept). La semaine dernière, il avait atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.



La journée de jeudi a été perturbée par des violentes précipitations, obligeant les organisateurs à revoir la programmation des rencontres. Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, a attendu toute la soirée une éclaircie, mais la météo ne lui a laissé disputer que trois jeux (3-0) face à l'Italienne Camila Giorgi (N.82), issue des qualifications. Après une série de reports, les organisateurs ont décidé vers 23h00 locales (vendredi 05h00 françaises) de reprogrammer la rencontre, ainsi que quatre autres matches, vendredi dans la journée.



Rafael Nadal devait affronter son compatriote Albert Ramos-Vinolas, mais il devra disputer deux matches vendredi, son 8e de finale, puis son quart de finale, potentiellement contre Nick Kyrgios.



L'affiche de la journée entre le Bulgare Grigor Dimitrov, 11e mondial, et l'Argentin Juan Martin del Potro, a pu se disputer, mais la météo a encore fait des siennes. Dimitrov a dominé le 30e mondial 6-3, 7-5. Accablé par la chaleur humide de Cincinnati (35°C), Del Potro, au bord de l'évanouissement, a fini la rencontre difficilement. Dimitrov avait perdu ses cinq précédentes confrontations face à Del Potro.



Simple messieurs (8e de finale)

Dominic Thiem (AUT/N.3) bat Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)

David Ferrer (ESP) bat Pablo Carreño (ESP/N.11) 6-4, 6-4

Jared Donaldson (USA) bat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 7-6 (7/4)

John Isner (USA/N.14) bat Francis Tiafoe (USA) 7-6 (7/4), 7-5

Grigor Dimitrov (BUL/N.7) bat Juan Martín Del Potro (ARG) 6-3, 7-5

Yuichi Sugita (JPN) bat Karen Khachanov (RUS) 6-7 (0/7), 6-3, 6-3



Reportés à vendredi en raison de la météo:

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Nick Kyrgios (AUS) - Ivo Karlovic (CRO) 3-4