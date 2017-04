Djokovic: "J'ai confiance en moi et en mon jeu"

A quelques jours du début du Masters 1000 de Monte Carlo, Novak Djokovic se sent prêt et dispo pour réaliser une belle prestation. En difficulté depuis le début de la saison, le Serbe reste malgré tout sur une victoire probante en Coupe Davis.

" C'est normal pour un athlète de traverser des hauts et des bas. J'ai confiance en moi et en mon jeu. Je dois croire en ma capacité d'obtenir les résultats que j'espère. Toutes mes pensées cette semaine seront concentrées sur cet événement que j'ai remporté en 2013 et en 2015. J'espère que ce sera l'endroit propice pour bien lancer ma saison", a t-il indiqué sur SkySports.



GZ