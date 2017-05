Djokovic et Murray entrent en piste à Rome

Novak Djokovic et Andy Murray jouent leur premier match ce mardi sur la terre-battue de Rome. Les deux joueurs devront faire face à Bedene et Fabio Fognini. Un match qui s'annonce compliqué pour l'Ecossais face à un local. Côté Français, Benoît Paire, Nicolas Mahut, Adrian Mannarino et Gilles Simon sont également sur les courts. Au niveau des filles, Kristina Mladenovic aura un match intéressant à jouer contre l'Allemande, Julia Goerges.

Programme du mardi 16 mai

D. Goffin (BEL) - F. Verdasco (ESP)

A. Bedene (GBR) - N. Djokovic (SRB)

A. Murray (GBR) - F. Fognini (ITA)

A. Mannarino (FRA) - P. Cuevas (URU)

K. Anderson (RSA) - A. Zverev (GER)

R. Harrison (USA) - M. Cilic (CRO)

D. Ferrer (ESP) - F. Lopez (ESP)

N. Kyrgios (AUS) - R. Bautista Agut (ESP)

E. Escobedo (USA) - T. Haas (GER)

T. Berdych (RTC) - C. Berlocq (ARG)

J. Sock (USA) - D. Schwartzman (ARG)

N. Mahut (FRA) - B. Paire (FRA)

P. Carreno Busta (ESP) - G. Simon (FRA)

F. Mayer (GER) - J. Isner (USA)



Greg Zerbone