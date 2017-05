Andy Murray tombe sur un os à Rome

A deux semaines du début de Roland Garros, le numéro un mondial, Andy Murray inquiète. Le Britannique s'est incliné face à un local du tournoi, Fabio Fognini. Jamais Murray n'aura trouvé le rythme dans cette rencontre. Un résultat de mauvaise augure avant le deuxième tournoi du Grand chelem de la saison.

Le N.1 mondial et tenant du titre Andy Murray s'est incliné dès son entrée en lice mardi lors du Masters 1000 de Rome contre l'Italien Fabio Fognini 29e joueur mondial. Vainqueur 6-2, 6-4 le Britannique, qui n'avait pas gagné plus de trois matches consécutifs lors de ses trois précédents tournois sur terre battue, présente un bilan très décevant, voire inquiétant, alors que Roland-Garros approche à grand pas.



Écarté dès les huitièmes de finale à Monte-Carlo, en demi-finales à Barcelone ainsi qu'en huitièmes à Madrid la semaine passée, le double champion olympique a cette fois-ci chuté pour son premier match. En manque de puissance dans ses frappes, lent dans ses déplacements, pas suffisamment agressif, l'Ecossais a subi la fougue du local de l'étape,

transcendé par les spectateurs d'un court central bondé pour ce dernier match de la journée.

Fognini, qui avait accroché Nadal la semaine passée à Madrid au même niveau de la compétition (2e tour), a su profiter de la période difficile traversée par son adversaire.





Numéro un mondial, un statut trop lourd à digérer



Depuis sa prise de pouvoir en tant que leader du tennis mondial, Andy Murray n'y arrive plus. En 2017, il n'a remporté qu'un seul tournoi, début mars à Dubaï, et a enchaîné les

contre-performances depuis. C'est sa deuxième élimination d'entrée après celle subie à Indian Wells en mars. Murray avait ensuite pris plus d'un mois de repos pour soigner son coude

droit douloureux et n'était revenu que pour le Masters 1000 de Monte-Carlo en

avril.



Sous les yeux du footballeur Francesco Totti, star de l'AS Rome, le Britannique n'était encore une fois que l'ombre de lui-même. Vite distancé dans le premier set (4-0), après avoir perdu deux fois sa mise en jeu, il n'a pas été en mesure d'inverser la tendance. Sous les acclamations du public, Fognini a commencé à croire de plus en plus à la victoire. Il s'est encore offert deux breaks d'avance dans la seconde manche, avant de mener 5-1. Murray a retrouvé un peu d'énergie pour effacer un break mais tout cela n'était que de courte durée.