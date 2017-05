Alexander Zverev sacré face à Djokovic

L'Allemand Alexander Zverev a remporté dimanche à 20 ans le premier tournoi Masters 1000 de sa carrière en battant en finale à Rome le N.2 mondial Novak Djokovic 6-4, 6-3.

Il est l'étoile montante du tennis mondial. Alexander Zverev avait déjà gagné trois titres sur le circuit ATP, à Saint-Pétersbourg en 2017 puis cette saison à Montpellier et Munich. Mais il ne s'était jamais imposé en Masters 1000, la catégorie située juste en dessous des tournois du Grand Chelem. L'Allemand, qui devrait intégrer lundi le Top 10 du classement ATP, a dominé dimanche la finale de la tête et des épaules.



Imperurbable et manifestement insensible à la pression, il n'a pas laissé la moindre chance à Djokovic, qui s'est souvent agacé de ses propres erreurs. Le Serbe est apparu très loin de son niveau de samedi, quand il avait écrasé en demi-finale l'Autrichien Dominic Thiem, autre grand espoir du tennis mondial, balayé 6-1, 6-0.