Tennis - Fédérations

La FFT sous tutelle judiciaire

La vie à la Fédération française de tennis (FFT) est loin d'être un long fleuve tranquille depuis plusieurs mois. Alors que l'élection pour la succession de Jean Gachassin à la tête de la FFT, un nouveau pavé dans la mare lui tombe dessus. Le Tribunal de Grande Instance de Paris nomme un mandataire judiciaire chargé de représenter les dirigeants de l'instance dans les procédures judiciaires et juridiques.

La décision a été prise à la demande de cinq clubs de Côte-d'Or, Savoie, Haute-Savoie, des Yvelines et du Val-de-Marne. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a nommé mardi un mandataire judiciaire chargé de représenter les dirigeants de l'instance dans les procédures judiciaires et juridiques pour pour une période d'un an renouvelable comme le révèle Mediapart. Ce mandataire judiciaire sera chargé de prendre toute décision utile concernant les intérêts de la fédération et de ses licenciés.



"En l'état du rapport impliquant le président et l'ensemble des dirigeants, (...) le président ne peut pourvoir lui-même à la défense des intérêts de la Fédération qu'il préside, et en l'absence dans les statuts, de la possibilité de désigner un mandataire par une instance indépendante de la présidence, il ne peut désigner un mandataire dont la neutralité serait remise en cause", justifie le TGI de Paris.



Cette décision intervient après une suite de révélations embarrassantes pour la FFT. En février 2016, le Canard enchaîné et le Journal du Dimanche avaient fait état d'un possible trafic de billets de Roland-Garros à la FFT. Son président, Jean Gachassin, était accusé notamment d'avoir cédé des places à prix coûtant à un ami, agent de voyage, qui les aurait revendus au moins cinq fois plus cher, en échange de places tout frais payés pour le Tournoi des Six Nations pour l'ex-international du XV de France. Le JDD avait par ailleurs publié des informations faisant état de reventes massives de billets à des prix deux à quatre fois supérieurs par les ligues de tennis dans les années 1990 et 2000. Ces révélations avaient conduit à l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier en mars. En décembre, Mediapart avait ensuite publié un rapport de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) dressant la liste de irrégularités commises au sein des instances dirigeantes, impliquant aussi un "pacte de silence" de plusieurs personnalités, dont deux candidats à la succession de Jean Gachassin, le secrétaire général Bernard Giudicelli et le vice-président délégué Jean-Pierre Dartevelle, en lice face à Alexis Gramblat, pourfendeur de ces méthodes.



La tuile pour Roland Garros

Comme le disait élégamment Jacques Chirac : "les emmerdes, ça vole toujours en escadrille". En plus de la tutelle judiciaire, la FFT rsique de voir son dossier d'extension du site de Roland Garros plombé une fois de plus. Le rapporteur public devrait recommander au Tribunal administratif l'annulation des permis de construire attribués à la Fédération française de tennis pour étendre le stade de Roland-Garros sur une partie du jardin des Serres d'Auteuil. En revanche, l'octroi des permis de construire sur le "triangle historique" du stade de la Porte d'Auteuil devrait être confirmé.



"C'est ubuesque, on marche sur la tête", a réagi le directeur général de la FFT, Jérémy Botton : "Si le tribunal administratif suivait le rapporteur public, tout cela n’aurait comme conséquence qu'une nouvelle perte de temps lourde d'incidence pour Roland-Garros (image, impacts financiers, organisation du Tournoi)."



"Ce motif a déjà été écarté à deux reprises, le 24 mars 2016 par le tribunal administratif lui-même en référé. Puis le 3 octobre 2016 par le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative, motivant sa décision ainsi: ''Il ne nous semble nullement qu'en donnant son accord au projet au titre de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, le préfet de la région Ile-de-France ait commis une illégalité''".