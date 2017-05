Noah à contre-pied

Pour ou contre les Jeux olympiques à Paris ? Tout le monde est pour ou presque. Mais il peut exister des voix dissonantes. Ainsi, Yannick Noah, capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup, "ne sai(t) pas" si c'est important d'accueillir les jeux Olympiques de 2024 à Paris. "Bien répondre, ce serait (dire) +Oui j'en suis persuadé+. Mais je n'arrive pas à transposer, à voir l'impact que cela pourrait avoir", a répondu le lauréat de Roland-Garros 1983 à une question d'une journaliste qui lui demandait si les Jeux dans la capitale pouvaient servir "d'accélérateur" pour les jeunes. "Je ne me rends pas compte de qui vont être les vrais bénéficiaires de ce genre de truc. Ce n'est pas très clair dans ma tête", a ajouté Noah, qui s'exprimait en marge d'une signature de convention entre la Fédération française de tennis (FFT) et l'association Fête le mur, dont il est le président-fondateur.



A la question: "Est-ce important d'obtenir les JO en 2024", Noah a par ailleurs répondu: "Je ne sais pas. Beaucoup de gens pensent que c'est très bien..."