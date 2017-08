Tennis - News

Jérôme Golmard est décédé

L'ancien tennisman professionnel français Jérôme Golmard s'est éteint à l'âge de 43 ans. Il souffrait de la maladie de Charcot depuis 2014.

Joueur professionnel de 1993 à 2006, Jérôme Golmard a remporté deux titres sur le circuit ATP (Doha en 1999 et Chennai en 2000).



Après la découverte de sa maladie en 2014, il a créé une association pour venir en aide aux victimes de la SLA (associationjeromegolmard.org), la maladie neurologique chronique la plus courante après la maladie d'Alzheimer, qui affecte 100.000 personnes dans le monde.



Plusieurs sportifs ont été atteints de cette maladie, qui se déclare généralement à l'âge adulte. L'Australien Brad Drewett, ancien joueur de tennis, a démissionné de son poste de président de l'ATP le 14 janvier 2013 après avoir appris qu'il avait la maladie de Charcot. Il est décédé quatre mois plus tard, le 3 mai 2013, à l'âge de 54 ans.