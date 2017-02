Tennis - Fédérations

FFT: composition du Comité exécutif

Suite à l'élection de la liste France Tennis lors de l'Assemblée général de la Fédération française de tennis ( FFT), le nouveau Président de la FFT, Bernard Giudicelli, a réuni le Comité exécutif afin d'élire sa composition.



· Secrétaire général : Alain Fischer

· Trésorier général : Hughes Cavallin

· Vice-Président Délégué et Porte-parole de la FFT, en charge du Pôle fédéral, de la Communication et du Marketing : Stéphan Post

· Vice-Président Délégué en charge du Développement digital et des Technologies de l'Information : Dominique Agis-Garcin

· Vice-Présidente en charge du Bénévolat et de la Vie Associative : Martine Gérard

· Vice-Présidente en charge de la Culture Tennis et du Développement durable : Marie-Christine Peltre-Brochard

· Vice-Président en charge de la marque Roland-Garros et des Compétitions internationales : Alain Moreau

· Vice-Présidente en charge de la Compétition nationale tennis, paratennis (tennis fauteuil), padel, beach tennis et courte paume : Patricia Froissart

· Vice-Président en charge des Travaux, de la logistique et de la Sécurité : François Jauffret

· Vice-Président en charge de la Francophonie, du Nouveau stade et du Juridique : Daniel Chausse

· En charge des Ressources Humaines : Emmanuelle Ducrot

· En charge de l'Outre-Mer : Marie-Thérèse Lefèvre

· Médecin fédérale, en charge de la Diversité sociale : Christian Forbin

· En charge des clubs : Hubert Picquier

· En charge Actions sociales et solidaires : Jacqueline Motin

· En charge du développement économique : Lionel Maltese

· Conseiller spécial Haut Niveau du Président et du Vice-Président en charge de la DTN : Eric Deblicker



Bernard Giudicelli nouveau président de la FFT