Yannick Noah entame le bras de fer avec Caroline Garcia

Caroline Garcia est-elle blessée ? La joueuse l'affirme, mais le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Yannick Noah, a néanmoins décidé de la sélectionner !

La polémique de la semaine est lancée. Yannick Noah convoqué Caroline Garcia pour le match de Fed Cup pour l'Espagne, les 22 et 23 avril à Roanne. La N.2 française a pourtant annoncé lundi soir qu'elle était blessée au dos et ne prévoyait pas de retour sur les courts avant début mai. Blessure diplomatique ? C'est ce que pense la FFT et son nouveau président, Bernard Giudicelli, qui soutient sa sélection "forcée" par Yannick Noah : "Si elle n'est pas là dimanche (au rassemblement de l'équipe de France), ce sera un refus de sélection" assène le nouvel homme fort du tennis français.



Outre Caroline Garcia, Noah qui veut la meilleure équipe possible a également sélectionné Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet. Affaire à suivre...



Caroline Garcia annonce sa blessure pas communiqué...







... ses coéquipières de l'équipe de France tweetent "Lol" !







LOL — pauline parmentier (@ppauline86) 10 avril 2017