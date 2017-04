Nastase s’excuse pour ses propos controversés en Fed Cup

L’ancien champion de tennis roumain Ilie Nastase, suspendu par la Fédération internationale de tennis (ITF) pour les propos « racistes » et « sexistes » qu’il a tenus le week-end dernier en Fed Cup, a présenté ses excuses vendredi estimant toutefois que la polémique avait été exagérée par la presse. Via WomenSports.fr

Le capitaine de l'équipe féminine roumaine de tennis, Ilie Nastase, s'est excusé vendredi pour les propos tenus le week-end dernier lors de la rencontre de Fed Cup opposant son pays à la Grande Bretagne. Sur sa page Facebook, l'ancien champion aujourd'hui âgé de 70 ans a admis que ni la compétition, ni la tension, ni même son attitude non-conformiste légendaire ne pouvaient justifier ses paroles et comprend la vague de mécontentement qui a suivi.



Le week-end dernier, lors de la rencontre de Fed Cup Roumanie/Grande Bretagne, Ilie Nastase a eu une attitude grossière et insultante. Samedi 22 avril, en plein match, il a même complètement disjoncté, insultant copieusement une journaliste, l'arbitre, la capitaine britannique Anna Keothavong et sa joueuse Johanna Konta, jusqu'à faire fondre en larmes cette dernière sur le court. La veille, en conférence de presse d'avant-match, il avait déjà tenu des propos tendancieux au sujet de la grossesse de Serena Williams. Des journalistes anglais l'avaient entendu dire : « On va voir de quelle couleur il est [le bébé, ndlr]. Chocolat au lait ? ».



Dans son message Facebook, Nastase a affirmé que ses propos « spontanés » au sujet de la grossesse de la numéro 1 mondiale avaient été « exagérés » par les médias. Il a par ailleurs assuré tout le « respect » qu'il portait à la championne américaine, « l'une des joueuses de tennis les plus importantes de tous les temps ».



De son côté, Serena Williams a condamné les propos tenus par le capitaine de l'équipe de Roumanie. « Cela me déçoit de savoir qu'on vit dans une société où des personnes comme Ilie Nastase peuvent faire des commentaires aussi racistes envers moi et mon bébé à naître, et des remarques aussi sexistes envers mes pairs », s'était-elle indignée sur Instagram lundi.



La Fédération internationale de tennis a elle aussi pris cette affaire très au sérieux en ouvrant une enquête et en suspendant provisoirement Ilie Nastase de tous les événements qu'elle organise.