Les Bleues à Genève pour le 1er tour de Fed Cup

Sous la houlette de Yannick Noah, les Françaises affrontent samedi et dimanche la Suisse à Genève, dans le cadre de la Fed Cup. Malgré l'absence de Caroline Garcia, les Bleues seront favorites.

En novembre dernier, les Françaises avaient achevé leur parcours dans l'édition 2016 par une défait en finale contre les Tchèques. Amélie Mauresmo avait alors annoncé se retrait du capitanat, pour maternité. Yannick Noah a depuis repris les rênes. Pour ce premier tour en Suisse, il a sélectionné Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier, Alizé Cornet la jeune Amandine Hesse, 24 ans et 210e mondiale.



C'est Alizé Cornet (43e mondiale), numéro deux de l'équipe de France qui sera chargée de lancer la rencontre samedi à partir de 14h. Elle sera opposée à la numéro un de l'équipe suisse, Timea Bacsinszky (16e mondiale). Les deux joueuses se sont déjà rencontrées quatre fois et la Française mène 3-1 dans leur confrontation.



Programmée en deuxième match, la numéro un française, Kristina Mladenovic (31e), défiera Belinda Bencic, 7e mondiale il y a un an mais redescendue à la 81e place après une saison 2016 perturbée par les blessures. Ça sera la troisième opposition officielle entre les deux amies qui sont à égalité avec une victoire chacune. Mais Kristina Mladenovic s'était aussi imposée en janvier lors de la rencontre contre la Suisse en Hopman Cup.



Dimanche, les deux autres simples débuteront à 13h et seront suivis d'un double en cas d'égalité. En double, Pauline Parmentier et Amandine Hesse sont pressenties, mais Noah peut encore changer son équipe. Elles devraient faire face à une ancienne gloire toujours au sommet en double, Martina Hingis !



Rappelons que Yannick Noah est accompagné dans sa mission par Mary Pierce, nommée vice-capitaine. Un retour aux sources pour celle qui fut joueuse de Fed Cup de 1990 à 2005, avec deux titres français à la clé en 1997 et 2003.