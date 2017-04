Fed Cup : La France en D2 ?

L'équipe de France de Fed Cup dispute ce week-end un barrage face à l'Espagne. En jeu : le maintien dans l'élite. Diminué par les absences de Caroline Garcia et Océane Dodin et la méforme d'Alizé Cornet, Yannick Noah a fait le pari de titulariser Pauline Parmentier en simple et Amandine Hesse en double. Ca passe ou ça casse !

La France peut-elle être rétrogradée en Fed Cup ? Oui. Les Bleues partiront toutefois favorites face à l'Espagne, ce week-end à Roanne. Car malgré les absences des N.2 et 4 françaises, Caroline Garcia et Océane Dodin, l'équipe de France est moins handicapée que l'Espagne qui ne pourra compter ni sur Garbiñe Muguruza, 6e mondiale, blessée, ni sur Carla Suarez (23e) et Lara Arruabarrena (59e), qui font l'impasse. Ce sont donc en principe Sara Sorribes (82e mondiale) et Silvia Soler (156e) qui seront alignées sur la terre battue française. Yannick Noah a donc des atouts à faire valoir. Mais entre l'épisode de la blessure présumée diplomatique - finalement avérée - de Caroline Garcia et la forfait non moins polémique de Dodin, le capitaine des Bleues sait que les ingrédients de l'accident industriels sont réunis...



Le programme

Samedi (à partir de 14h00)

Kristina Mladenovic (FRA) - Silvia Soler (ESP)

Pauline Parmentier (FRA) - Sara Sorribes (ESP)

Dimanche (à partir de 12h00)

Kristina Mladenovic (FRA) - Sara Sorribes (ESP)

Pauline Parmentier (FRA) - Silvia Soler (ESP)

Alizé Cornet/Amandine Hesse (FRA)/Maria José Martinez/Olga Saez