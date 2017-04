Tennis - News

Enceinte, Serena Williams arrête sa saison 2017

L’Américaine Serena Williams, enceinte de son premier enfant, met un terme à sa saison 2017, a annoncé mercredi son agent, mais retrouvera le circuit en 2018.





Serena Williams avait semé le doute mercredi en postant une photo d'elle le ventre arrondi et légendé d'un simple « 20 semaines » sur le réseau social Snapchat. Quelques heures plus tard, l'agent de la numéro 2 mondiale, Kelly Bush Novak, a confirmé que Serena Williams était bien enceinte de son premier enfant et que l'heureux événement était prévu pour l'automne. En décembre, elle avait annoncé ses fiançailles avec le co-fondateur du site Reddit, Alexis Ohanian.



Par conséquent, la plus jeune des sœurs Williams, âgée de 35 ans, met fin à sa saison et manquera trois des plus grandes échéances de l'année : Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Victime d'une blessure au genou gauche, l'Américaine n'a plus rejoué depuis sa victoire à l'Open d'Australie en janvier dernier, son 23ème en Grand Chelem.



Mais la championne est déjà « impatiente » de revenir en 2018. Relevée à la première place du classement WTA à partir de la semaine prochaine en raison des résultats hétérogènes de l'Allemande Angélique Kerber, Serena Williams court toujours après le record absolu de titres en Grand Chelem, fixé à 24 par l'Australienne Margaret Court.



L'an dernier, sensiblement à la même période, c'est la Biélorusse Victoria Azarenka qui avait écourté sa saison jusqu'au terme de sa grossesse en décembre. Elle devrait retrouver les courts en juillet, au tournoi de Stanford, en Californie.