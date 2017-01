La France de Gasquet élimine la Suisse de Federer

La France de Richard Gasquet et Kristina Mladenovic, grâce à une victoire en deux sets (4-2, 4-2), a privé la Suisse de Roger Federer et Belinda Bencic d'une place en finale de la Hopman Cup à Perth (Australie).



La France rencontrera samedi en finale les Etats-Unis de Jack Sock et Coco Vandeweghe, déjà qualifiés.