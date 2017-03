Murray absent, une aubaine pour les Bleus ?

Sauf gros retournement de situation Andy Murray devrait être forfait pour le quart de finale de Coupe Davis face à la France les 7, 8 et 9 avril. L'Ecossais souffre d'une déchirure et ne devrait donc pas pouvoir assurer sa place.

Andy Murray n'affrontera pas l'équipe de France à Rouen pour le quart de finale de Coupe Davis, c'est en tout cas ce qu'affirme son partenaire de double et surtout frère Jamie qui préfère même qu'Andy se repose avant de reprendre la compétition: " Il m'a dit qu'il pouvait tout faire, sauf servir, et que la seule chose à faire était de se reposer, a déclaré le spécialiste du double au Telegraph.



Il souffre d'une déchirure au coude. Je ne pense pas qu'il sera là avec nous en France. Si jamais c'était le cas, ce serait génial pour l'équipe, mais le plus important pour lui est de se reposer. Il a eu quelques ennuis de santé dernièrement, et il y a de grandes échéances pour lui dans les semaines qui viennent".



Il serait malhonnête de dire qu'un forfait du numéro mondial n'arrangerait pas la France. Rappelons que s'il ne répond pas présent, le leader du Royaume-Uni serait Kyle Edmund actuellement 45ème mondial.



GZ