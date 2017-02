Les Etats-Unis qualifiés

Le double apporte le troisième point décisif aux Etats-Unis pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe Davis. Les Etats-Unis mènent 3 à 0 face à la Suisse après le succès en double de Steve Johnson et Jack Sock face à Henri Laaksonen et Adrien Bossel 7-6 (7/3), 6-3, 7-6 (7/5). La Suisse, lauréate de l'épreuve en 2014, était privée de ses stars Roger Federer et Stanislas Wawrinka, qui, comme la très grande majorité des joueurs du Top 10 mondial, ont fait l'impasse sur ce premier tour.



Au prochain tour, les Américains seront opposés à l'Australie, vainqueur de la République Tchèque.