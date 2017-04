La Serbie rejoint la France en demi-finale

La Serbie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis en menant 3-0 devant l'Espagne après la victoire de son double Viktor Troicki et Nenad Zimonjic contre Pablo Carreño et Marc Lopez, samedi, à Belgrade.



Troicki et Zimonjic se sont imposés 4-6, 7-6 (7/4), 6-0, 4-6, 6-2, au lendemain des victoires en simple de Novak Djokovic et Troicki.



Vainqueurs en 2010 et finalistes en 2013, les Serbes affronteront en demi-finale les Français, qui mènent eux aussi 3-0 face à la Grande-Bretagne.