La Serbie écarte la Russie

La Serbie élimine la Russie au premier tour de la Coupe Davis. Nenad Zimonjic et Viktor Troicki, vainqueur du double russe Andrey Kuznetsov/Konstantin Kravchuk en quatre sets 6-3, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-4, ont apporté la victoire à la Serbie 3-0, avant même la dernière journée de simples.



Vendredi, Novak Djokovic et Viktor Troicki (N.37) avaient fait parler leur expérience en battant les jeunes Russes Daniil Medvedev (N.63) et Karen Khachanov (N.52).