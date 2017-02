La France ultra favorite face au Japon

L'équipe de France de Coupe Davis disputera un premier tour a priori très facile face au Japon, qui sera privé de son N.1 Kei Nishikori, de vendredi à dimanche à Tokyo.

Le capitaine des Bleus Yannick Noah met en garde contre l'excès de confiance. "C'est un match qu'on est supposé gagner sur le papier. On va essayer d'être sérieux, de jouer à notre niveau. Et puis si on perd, ça fera un buzz! Il y a tellement de gens qui seraient contents qu'on paume! Rien que pour les emmerder on va essayer de gagner! C'est déjà une bonne motivation", a-t-il déclaré.



Les adversaires, Yoshihito Nishioka, 85e mondial, et Taro Daniel (114e), ne devraient pas en principe être de taille face à Richard Gasquet (18e) et Gilles Simon (24e), les deux joueurs de simple sélectionnés par Noah, au détriment de Lucas Pouille, pas plus que le double Yuichi Sugita (445e de la spécialité) et Yasutaka Uchiyama (177e) face à Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, N.1 mondiaux, quoiqu'en petite forme ces derniers mois.