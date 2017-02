La France mène 2 à 0 à Tokyo

La France mène 2 à 0 face au Japon au premier tour de la Coupe Davis grâce aux victoires de Richard Gasquet et de Gilles Simon dans les deux premiers simples, vendredi à Tokyo.

Après le succès de Richard Gasquet sur Taro Daniel en trois sets 6-2, 6-3, 6-3, Gilles Simon (que Noah a préféré à Pouille) a creusé l'écart en battant Yoshihito Nishioka, leader japonais de rechange en l'absence de Kei Nishikori, en trois manches également, 6-3, 6-3, 6-4.



Le double composé de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert tentera de qualifier la France pour les quarts de finale dès samedi. Rappelons que les deux Français sont N.1 et N.2 mondiaux du double. Leurs adversaires pourraient être Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama, mais le capitaine peut changer d'avis jusqu'à une heure de la rencontre.