La France balaie la Grande-Bretagne

Et 1, et 2 et 3-0. L'équipe de France de Coupe Davis a balayé la Grande-Bretagne, privée d'Andy Murray, en trois victoires, ce week-end à Rouen. Le double de Mahut et Benneteau a apporté le point décisif, samedi à Rouen.

Un quart de finale disputé à domicile et sur terre battue face à des Anglais privés de leur N.1 était a priori dans les cordes des hommes de Yannick Noah. Restait à composer sans Tsonga ni Monfils. Aucun problème. Lucas Pouille et Jérémy Chardy avaient remporté vendredi les deux premiers simples. La paire de double Nicolas Mahut / Julien Benneteau a fait le reste, samedi à Rouen.



Les rencontres de dimanche seront disputée pour l'honneur. La France est dans le dernier carré de la Coupe Davis !



Vendredi

Lucas Pouille (FRA) bat Kyle Edmund (GBR) 7-5, 7-6 (8/6), 6-3

Jérémy Chardy (FRA) bat Daniel Evans (GBR) 6-2, 6-3, 6-3



Samedi

Nicolas Mahut/Julien Benneteau (FRA) bat Jamie Murray/Dominic Inglot (GBR) 7-6 (9/7), 5-7, 7-5, 7-5



Dimanche (à partir de 13h30)

Lucas Pouille (FRA) - Daniel Evans (GBR)

Jérémy Chardy (FRA) - Kyle Edmund (GBR)