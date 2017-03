La Coupe Davis évolue

Pour redonner de l'éclat à une compétition boudée par les meilleurs joueurs, la fédération internationale de tennis (ITF) revoit les règles de la Coupe Davis. A l'avenir, les rencontres seront disputées au meilleur des trois manches et non plus cinq.

Ces propositions seront mises à l'agenda de l'assemblée annuelle de l'ITF en août, et "tous les changements nécessitent un vote formel d'approbation", précise l'ITF. La fédération espère ainsi réformer sa compétition par équipes souvent privée des meilleurs joueurs mondiaux qui évoquent un calendrier surchargé. Pour le 1er tour en février, Novak Djokovic était le seul membre du top 10 mondial à représenter les couleurs de son pays.



En plus de réduire la durée des rencontres, l'ITF évoque la possibilité d'organiser les rencontres sur deux jours et non plus sur trois, comme c'est le cas actuellement. Les jours en question (vendredi-samedi ou samedi-dimanche) ne sont pas précisés, ni l'ordre des rencontres disputées. Pour le moment en Coupe Davis, deux matches en simple sont disputés le vendredi, un double le samedi et deux le dimanche. En Fed Cup (également concernée par la réforme), deux simples se déroulent le samedi, deux le dimanche et un éventuel double est joué en cas de match décisif.