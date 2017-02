La Belgique sort l'Allemagne

La Belgique élimine l'Allemagne à Francfort et se hisse en quart de la Coupe Davis après la victoire de Steve Darcis sur Alexander Zverev qui permet aux Belges de mener 3-1 dimanche après le 1er des deux simples du jour.



Il aura pourtant fallu plus de trois heures au vétéran de 32 ans, classé 58e joueur mondial, pour dominer 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (10/8) l'un des espoirs mondiaux, déjà 22e à l'ATP à 19 ans.



C'est donc la troisième année d'affilée que l'Allemagne est éliminée au

premier tout de la compétition. Les Allemands, qui jouaient à domicile, étaient pourtant donnés favoris en raison de l'absence du numéro 1 belge, David Goffin, toujours pas remis de son aventure à l'Open d'Australie, où il s'est hissé en quart de finale. Darcis a pourtant pallié avec brio cette absence en remporté ses deux simples alors que Zverev avait permis à l'Allemagne de revenir vendredi à 1-1 après une victoire contre de Greef. Le double de Loore-Bemelmans avait alors donné l'avantage aux Belges, en battant les frères Zverev, Alexander et Mischa.