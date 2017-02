L'Argentine réduit l'écart

L'Argentine, tenante de la Coupe Davis, n'est plus menée que 2 à 1 par l'Italie au premier tour du groupe mondial après la victoire en double de Carlos Berlocq/Leonardo Mayer, samedi, à Buenos Aires.



Berlocq, préféré par le capitaine argentin à Diego Schwartzman initialement prévu, et Mayer ont battu les Italiens Simone Bolelli et Fabio Fognini 6-3, 6-3, 4-6, 2-6, 7-6 (9/7).



L'Argentine, privée de ses deux meilleurs joueurs Juan Martin del Potro, 38e mondial, et Federico Delbonis (49e), doit maintenant gagner absolument le premier simple dimanche sous peine de devenir la 10e nation détentrice du Saladier d'argent à quitter la compétition dès le premier tour depuis 1972.