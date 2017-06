Genève, site unique des finales

Les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup auront lieu ensemble à Genève (Suisse) en novembre 2018.

Les deux éditions suivantes auront également lieu au Palexpo (18.000 places), Genève ayant été préféré à Copenhague, Miami, Istanbul, Turin et Wuhan (Chine).



L'organisation des finales sur terrain neutre fait partie d'une série de mesures décidées par l'ITF pour relancer ces deux compétitions par équipes qui ont perdu de leur lustre en raison de l'absence des meilleurs joueurs et joueuses. Au premier tour de l'édition 2017, un seul membre du top 10, Novak Djokovic, avait participé. Le phénomène est identique chez les femmes. Jusqu'à présent, les finales étaient organisées par l'une des deux équipes en lice, sur le principe de l'alternance.



Avec cette nouvelle programmation, l'ITF espère gagner plus d'argent et pouvoir ainsi augmenter les primes versées aux joueurs. La Fédération internationale prend en tout cas les devants puisque la finale sur terrain neutre fait partie d'un train de mesures (réduction des matchs de trois à deux sets gagnants, sauf le double, ou l'exemption du premier tour pour le tenant du titre) précédemment annoncées par l'ITF, et qui devront être approuvées en assemblée générale à Ho-Chi-Minh Ville en août.