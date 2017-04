France-Serbie et Belgique-Australie en demi-finales

Les demi-finales de la Coupe Davis opposeront France à la Serbie et la Belgique à l'Australie, du 15 au 17 septembre prochains.

Les Belges et les Australiens ont obtenu leur billet dimanche dans le troisième simple, après avoir gagné les deux premiers vendredi et perdu le double samedi contre l'Italie et les États-Unis. La France et la Serbie s'étaient qualifiées dès samedi en battant la Grande-Bretagne et l'Espagne dans le double.



La Belgique recevra l'Australie pour tenter de se qualifier pour sa deuxième finale en trois ans, après sa défaite à domicile contre la Grande-Bretagne en 2015. Les Australiens n'ont plus joué de finale depuis leur succès en 2003 face à l'Espagne.



La France et la Serbie s'affronteront elles dans l'Hexagone, sept ans après la finale de 2010 gagnée par Novak Djokovic et ses coéquipiers. Les deux équipes ont balayé des adversaires diminués. A Rouen, les Français ont éliminé la Grande-Bretagne sans Andy Murray et à Belgrade la Serbie a dominé l'Espagne privée de Rafael Nadal.