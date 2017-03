Chardy et Benneteau appelés

Yannick Noah doit remanier son équipe de Coupe Davis pour affronter la Grande-Bretagne en quart de finale à Rouen (7-9 avril). Remplaçant, Gaël Monfils a finalement déclaré forfait. Pierre-Hugues Herbert est également forfait. Jérémy Chardy et Julien Benneteau sont appelés en renfort.

Placé comme remplaçant sur la liste des joueurs devant affronter la Grande-Bretagne, Gaël Monfils a finalement déclaré forfait. Yannick Noah, qui avait annoncé la composition de son équipe mardi a donc appelé Jérémy Chardy pour intégrer le groupe. Déjà privée de Jo-Wilfried Tsonga, fraichement père, et Richard Gasquet, insuffisamment remis de son appendicite, l'équipe de France perd également Pierre-Hugues Herbert, qui souffre des adducteurs. Le coéquipier de Nicolas Mahut en double est remplacé par Julien Benneteau.



Malgré cette équipe largement remaniée, la France demeure favorite de ce quart de finale. De leur côté, les Britanniques sont privés d'Andy Murray. Et ce sans le numéro 1 mondial, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Les deux joueurs de simple, Dan Evans, 43e mondial, et Kyle Edmund, 45e, sont en principe inférieurs à Lucas Pouille, 15e, et à Gille Simon, 25e, surtout sur terre battue. En double, la Grande-Bretagne devrait aligner la paire Jamie Murray et Dominic Inglot.