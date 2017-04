Vesnina et Williams tombent d’entrée à Charleston

La Russe Elena Vesnina (n°4 mondiale) et l’Américaine Venus Williams (n°10 mondiale) ont été éliminées dès leur entrée au deuxième tour du tournoi WTA de Charleston. Via WomenSports.





Depuis sa victoire à Indian Wells, rien ne va plus pour Elena Vesnina. Après avoir essuyé un premier échec à Miami la semaine dernière, la Russe, 4ème joueuse mondiale, a été éliminée dès son entrée de jeu à Charleston. Elle s'est inclinée 7-6 (9/7), 7-6 (7/3) face la jeune hongroise Fanny Stollár, 265ème au classement WTA.



Même son de cloche pour Venus Williams, pourtant quart de finaliste à Indian Wells et demi-finaliste à Miami la semaine dernière. La plus âgée des sœurs Williams (n°10 mondiale) a été éliminée au deuxième tour par la 37ème joueuse mondiale, l'Allemande Laura Siegemund, en trois sets (6-4, 6-7, 7-5).



Au prochain tour, Stollár sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko (66ème joueuse mondiale) tandis que Siegemund rencontrera la Tchèque Lucie Safarova (28ème mondiale).



FC