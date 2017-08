Toronto : Caroline Garcia seule rescapée

Caroline Garcia est la seule française rescapée du 1er tour du tournoi WTA de Toronto, après les défaites d'Alizée Cornet et d'Océane Dodin, mardi, combinées à celle de Kristina Mladenovic, lundi. Caroline Garcia avait à son menu une joueuse issue des qualifications, la Roumaine Sorana Cirstea, 54e mondiale. Bien entrée dans la partie avec le gain de la première manche 6-2, elle a beaucoup gâché dans la seconde et a perdu au tie-break (7-4) alors qu'elle menait 5 jeux à 2. Elle a su retrouver puissance et régularité pour harceler son adversaire et réaliser le break à quatre jeux partout pour finalement s'imposer 6 à 4 dans le 3e set. Au prochain tour, Garcia devra se méfier de la qualifiée américaine Varvara Lepchenko, tombeuse surprise de la Lettonne Jelena Ostapenko, lauréate à Roland Garros.



Balayée en une heure de jeu, 6-0, 6-1, Alizé Cornet, 44e mondiale, a elle livré une bien piètre prestation face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (19e). C'est sa quatrième défaite d'affilée au premier tour d'un tournoi après Birmingham, Eastbourne, Wimbledon, Stanford. Océane Dodin (47e) a elle abandonné alors qu'elle était menée 5-0 après 22 minutes de jeu par l'Australienne Ashleigh Barty (58e). La première française à tomber avait été lundi Kristina Mladenovic (N.12), hors du coup et sèchement battue (6-2, 6-3) par la Tchèque Barbora Strycova, 26e mondiale. La tournée américaine vire au cauchemar pour la numéro 1 française qui s'était inclinée la semaine dernière sur le même score au deuxième tour du tournoi de Washington face à la Canadienne Bianca Andreescu, seulement 167e au classement WTA.



Chez les principales têtes de série, Agnieska Radwanska (N.10) a sorti la récente finaliste de Stanford, l'Américaine Coco Vandeweghe (20e mondiale) en un peu plus d'une heure 6-3, 6-2.