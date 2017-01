Serena Williams reprend la tête

L'Américaine Serena Williams, victorieuse à l'Open d'Australie samedi, a repris la tête du classement WTA publié ce lundi. L'Allemande Angelique Kerber, N.1 il y a quinze jours, est désormais deuxième tandis qu'à la troisième place, se trouve désormais Karolina Pliskova (+2). Venus Williams, finaliste face à sa soeur à Melbourne, reprend 6 places et occupe désormais le 11e rang. Les meilleures Françaises perdent du terrain. Caroline Garcia, pointe désormais à la 25e place (-1). Même punition pour Alizé Cornet (-1, 44e) et Kristina Mladenovic (-7, 51e), tandis que Pauline Parmentier (+4) et Océane Dodin (+6) ont quant à elle pris du grade.

Classement au 30 janvier

1. Serena Williams (USA) 7.780 pts (+1)

2. Angelique Kerber (GER) 7.115 (-1)

3. Karolina Pliskova (CZE) 5.270 (+2)

4. Simona Halep (ROM) 5.073

5. Dominika Cibulkova (SVK) 4.985 (+1)

6. Agnieszka Radwanska (POL) 4.915 (-3)

7. Garbine Muguruza (ESP) 4.720

8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 3.915 (+2)

10. Johanna Konta (GBR) 3.705 (-1)

11. Venus Williams (USA) 3.530 (+6)

12. Petra Kvitova (CZE) 3.415 (-1)

13. Elina Svitolina (UKR) 2.955

14. Carla Suarez (ESP) 2.625 (-2)

15. Timea Bacsinszky (SUI) 2.347

16. Elena Vesnina (RUS) 2.357 (+2)

17. Barbora Zahlavova Strycova (CZE) 2.295 (-1)

18. Caroline Wozniacki (DEN) 2.295 (+2)

19. Victoria Azarenka (BLR) 2.161 (-5)

20. Coco Vandeweghe (USA) 2.136 (+15)

...

25. Caroline Garcia (FRA) 1.885 (-1)

44. Alizé Cornet (FRA) 1.242 (-1)

51. Kristina Mladenovic (FRA) 1.120 (-7)

63. Pauline Parmentier (FRA) 936 (+4)

66. Océane Dodin (FRA) 913 (+6)