Mladenovic n'avait plus d'énergie

Kristina Mladenovic s'incline en finale du tournoi d'Acapulco face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko en deux sets 6-1, 7-5. La Française ne remportera pas son second tournoi en l'espace d'un mois.

Après un quart et une demi-finale où elle aura laissé beaucoup d'énergie, Kristina Mladenovic n'a pas été en mesure de battre Lesia Tsurenko, bénéficiaire de l'abandon de la tête de série N.1 Mirjana Lucic-Baroni au tour précédent, en finale du tournoi d'Acapulco. La Française, qui visait un second titre après son succès il y a un mois à Saint-Pétersbourg, a pâti de sa demi-finale marathon face à Christina McHale.



Dès l'entame de la rencontre, le scénario a pris un mauvais tournant pour la Française qui a concédé son service à deux reprises et a été rapidement menée 5 à 0. En 24 petites minutes, Mladenovic a perdu le premier set puis a enchaîné en perdant une nouvelle fois sa mise en jeu en début de second set. La N.2 française s'est rebellée mais trop tard pour inverser la tendance et s'est finalement inclinée 6-1, 7-5. La Française n'a pas tout perdu. Grâce à sa semaine mexicaine, Mladenovic va bondir à la 26e place, le meilleur classement de sa carrière.



Tsurenko poursuit, elle, sa série d'une victoire par an après ses titres à Istanbul en 2015 et Guangzhou en 2016.