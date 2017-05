Mladenovic en finale à Madrid

La Français Kristina Mladenovic a décroché sa quatrième finale cette saison grâce à sa victoire contre la Russe Svetlana Kuznetsova, 9e joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 7-6 (7/4)) en demi-finale, vendredi à Madrid.

En cas de succès samedi contre la tenante du titre Simona Halep, Kristina Mladenovic pourrait se hisser en tête de la "Race", le classement qui détermine les participantes au Masters en fin de saison et couronne la N.1 mondiale.



Cette année, la N.1 française (17e) a franchi un palier. A son premier titre sur le circuit à Saint-Pétersbourg début février s'étaient ajoutées deux autres finales à Acapulco, puis à Stuttgart où elle avait notamment écarté Maria Sharapova. Mladenovic a conservé la dynamique de sa belle semaine allemande à Madrid où elle n'avait jusqu'ici rencontré aucune joueuse du top 10. Contre sa partenaire de double Kuznetsova, la Française a fait la différence grâce à sa puissance. Elle a été la plus entreprenante, se procurant 10 balles de break, dont deux converties dans la première manche, et n'en a offerte qu'une à son adversaire. Kuznetsova, qui avait mis fin au beau parcours de la Canadienne Eugenie Bouchard jeudi, a dû en effacer cinq dans le second set pour tenir le choc jusqu'au tie-break. Mais elle a payé cher ses erreurs. Sur une ultime accélération de coup droit, Mladenovic parvenait à la déborder pour boucler la partie.