Mladenovic dans le dernier carré

La Française Kristina Mladenovic (23 ans) et la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (22 ans) n'ont aucun respect pour leurs ainées, Roberta Vinci, la tenante du titre âgé de 33 ans, et Svetlana Kuznetsova, 31 ans, battues en quarts de finale du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg. Mladenovic, 51e mondiale, a dominé 6-1, 6-4 sa rivale italienne, pourtant nettement mieux placée qu'elle (21e).



Mladenovic et Putintseva, en quête toutes deux d'un premier trophée sur le circuit, affronteront pour une place en finale respectivement la jeune Russe Natalia Vikhlyantseva, 115e mondiale et 19 ans, et la Tchèque Dominika Cibulkova, 27 ans et 5e joueuse mondiale.