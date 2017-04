Maria Sharapova, de retour après 15 mois d’absence

La Russe Maria Sharapova, suspendue pour dopage au meldonium, fera son grand retour sur le circuit WTA au tournoi de Stuttgart en Allemagne demain, après 15 mois d’absence. Via WomenSports.fr





Cela faisait 15 mois que le nom de Maria Sharapova n'était plus apparu au tableau d'un tournoi WTA. Suspendue en janvier 2016 par la Fédération internationale de tennis (ITF) pour dopage au meldonium, la Russe vient de passer plus d'un an hors des courts de compétition. Elle effectuera son grand retour demain au tournoi de Stuttgart, en Allemagne, où elle sera opposée, au premier tour, à l'Italienne Roberta Vinci, 36ème joueuse mondiale.



Officiellement réintégrée sur le circuit mardi à minuit, l'ancienne numéro 1 mondiale, actuellement sans classement WTA, entrera dans la compétition sans passer par les qualifications grâce à une wild-card (invitation) des organisateurs qui a longuement fait parler les experts et professionnels du milieu. Certaines joueuses comme la Slovaque Dominika Cibulkova et de la Britannique Heather Watson ont jugé le système des wildcards "pas normal" et « trop facile ». Pour autant, Sharapova a également été invitée aux tournois de Madrid (7-14 mai) et de Rome (14-21 mai).



En revanche, sa présence à Roland-Garros demeurera incertaine jusqu'au 15 mai, date où la Fédération française de tennis ( FFT) donnera sa décision. En mars dernier, son président Bernard Giudicelli, avait déjà émis des réticences quant à l'invitation de l'ancienne numéro 1 mondiale aux Internationaux de France. « Nous préférons qu'elle revienne complètement réhabilitée », avait-il avoué. Il faut dire que l'instance nationale du tennis français fait de l'intégrité des joueurs un de ses engagements les plus forts.



Sans une invitation de la FFT, la participation de Maria Sharapova à Roland-Garros – qu'elle a par ailleurs remporté à deux reprises en 2012 et 2014 – est nettement compromise. Sans classement WTA, elle devra remporter le tournoi de Stuttgart cette semaine (ou du moins être en finale) pour espérer récolter le nombre de points suffisant pour participer aux qualifications à Paris.



Pour rappel, Maria Sharapova n'a plus joué en compétition depuis les quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier 2016, où elle avait été contrôlée positive au meldonium, substance inscrite dans la liste des produits dopants par l'Agence mondiale antidopage au 1er janvier de l'année. D'abord suspendue 2 ans par l'ITF, sa sanction avait été ramenée à 15 mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en octobre dernier.



FC