La présence de Nastase indispose la WTA

La WTA a fustigé la présence d'Ilie Nastase lors de la remise du trophée du tournoi de Madrid samedi à la Roumaine Simona Halep qui a posé sur le podium en compagnie de son controversé capitaine de Fed Cup. "Il n'avait pas sa place sur le court aujourd'hui. Il a été suspendu provisoirement par la fédération internationale (ITF) pour son attitude grossière et nous lui avons retiré son accréditation en attendant la fin de l'enquête", a affirmé Steve Simon, le PDG de la WTA dans un communiqué. "C'était à la fois irresponsable et inacceptable de la part des organisateurs du tournoi de Madrid de lui accorder un tel rôle", a-t-il ajouté, estimant qu'une telle image écorne le prestige de l'épreuve.



Le capitaine de l'équipe roumaine de Fed Cup, désormais âgé de 70 ans, a été suspendu pour son attitude grossière et insultante lors de la rencontre de son pays contre la Grande-Bretagne le 22 avril. Nastase avait insulté une journaliste, la joueuse Johanna Konta et la capitaine britannique Anne Keothavong, ainsi qu'un arbitre.



