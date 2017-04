Konta se joue de Wozniacki

Et de trois ! Caroline Wozniacki perd sa troisième finale cette année. Elle s'incline à Miami devant Johanna Konta. La Britannique remporte à 25 ans le titre le plus important de sa carrière.

Jusqu'ici 11e au classement mondial, Johanna Konta s'impose en deux sets 6-4, 6-3, face à l'ancienne N.1 mondiale. Elle s'est offert le troisième titre de sa carrière, le deuxième de l'année, après sa victoire à Sydney en janvier, ce qui va lui permettre de grimper à la 7e place du classement WTA lundi.



Elle a toujours fait la course en tête face à Caroline Wozniacki, bien trop fébrile au service. La Danoise, 14e au classement WTA, a perdu son mise en jeu d'entrée, mais a réussi à revenir sur Konta à 2-2, avant d'être breaké une nouvelle fois dans le neuvième jeu avec deux double-fautes. Le second set s'est déroulé selon un scénario quasi similaire et Konta a fait le break dans le septième jeu pour mener 4-3, puis une seconde fois pour le gain du match avec un lob gagnant pour s'offrir le titre.