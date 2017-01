Issue des qualifications, Elise Mertens s'impose à Hobart

La Belge Elise Mertens, 127e mondiale et issue des qualifications, a remporté samedi son premier titre WTA, samedi à Hobart.

La Belge Elise Mertens, 127e mondiale et issue des qualifications, a remporté samedi son premier titre WTA en battant en finale du tournoi de Hobart la Roumaine Monica Niculescu (40e) 6-3, 6-1. A 21 ans, Mertens conclut en beauté sa semaine en Tasmanie où elle a notamment battu la Française Kristina Mladenovic (45e) au 1er tour et la Néerlandaise Kiki Bertens (22e) en quarts. Une performance qui doit lui permettre d'intégrer le Top 100 mondial au classement de lundi et ainsi de pouvoir espérer une place dans le tableau final du prochain Roland-Garros, souligne la WTA.