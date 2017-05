Encore raté pour Mladenovic

Après Stuttgart, Kristina Mladenovic s'incline en finale du tournoi de Madrid. La N.1 française a été dominée 7-5, 6-7 (5) par la tenante du titre roumaine Simona Halep.

Kristina Mladenovic s'est bagarrée tout au long de la partie et a sorti ses plus beaux coups dans le tie-break pour recoller à une manche partout. Mais la Roumaine, plus fraîche physiquement dans le dernier acte, a fait la différence grâce à sa défense tout-terrain. Titrée pour la deuxième fois dans la capitale espagnole, elle aussi enlevé le 15e titre de sa carrière.



La Française peut nourrir le regret ne pas avoir conclu le premier set, alors qu'il ne lui manquait que deux points, après avoir breaké à deux reprises son adversaire. Un deuxième trophée, après celui conquis à Saint-Pétersbourg, aurait hissé la Nordiste de 23 ans au sommet de la "Race". Mais cela restera une belle semaine pour elle et une confirmation de sa progression constante depuis janvier. Elle a atteint à Madrid sa quatrième finale cette saison, la deuxième d'affilée après Stuttgart fin avril et la première de sa carrière dans une épreuve de ce calibre.