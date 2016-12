Ana Ivanovic ne jouera plus

Ana Ivanovic (29 ans) n'utilisera plus sa raquette. Ancienne numéro 1 mondiale, la Serbe annonce la fin de sa carrière. Elle avait gagné Roland-Garros en 2008.

Ana Ivanovic a joué son dernier tournoi fin août lors de l'US Open à New York, où elle avait été éliminée dès le 1er tour. L'épouse depuis cet été de Bastian Schweinsteiger, le footballeur allemand, n'occupait plus que la 63e place du classement WTA. "J'ai décidé d'arrêter ma carrière de joueuse de tennis professionnelle, ça a été une décision difficile", a déclaré la désormais ex-joueuse.



Sa meilleure saison reste 2008 avec, outre son succès à Roland Garros, une finale à l'Open d'Australie. Après son succès à Paris, elle avait été numéro 1 mondiale durant douze semaines. Elle a remporté 15 tournois durant sa carrière. Elle a accumulé aussi plus de 15 millions de dollars de primes.