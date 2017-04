Vondrousova va de surprise en surprise

L'Estonienne Anett Kontaveit et la Tchèque Marketa Vondrousova se sont qualifiées pour leur première finale WTA de Bienne (Suisse), épreuve sur surface dure.



Anett Kontaveit, 21 ans, 99e mondiale, a battu en demi-finales la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, 23 ans, 108e joueuse du monde, provenant des qualifications: 6-4, 4-6, 7-5 en 2 heures et 23 minutes de match. Marketa Vondrousova (233e), issue des qualifications, a réussi elle à sortir la tête de série numéro 1, sa compatriote Barbora Strycova, 31 ans, 18e mondiale, en deux manches: 7-6 (7/3) et 6-2 en 1 heure 34 minutes de jeu.