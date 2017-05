Tsonga fait le plein de confiance

Jo-Wilfried Tsonga a remporté samedi le tournoi de Lyon en s'imposant en finale aux dépens du Tchèque Thomas Berdych en deux manches 7-6 (7/2), 7-5.

Jo-Wilfried Tsonga, tête de série N.2 de l'épreuve dont il était l'ambassadeur, 13e joueur mondial, remporte ainsi son premier titre sur terre battue, son troisième cette année après ceux remportés à Marseille et Rotterdam, en salle et sur dur. "C'est mon premier titre sur terre battue et même si ça vient un peu tard, je suis super content", a-t-il indiqué au micro de beIN Sports.



Tsonga est apparu très solide durant la rencontre notamment sur son engagement avec notamment 13 aces, 65% de premières balles et surtout 93% de points gagné sur son premier service (39/42). C'est la cinquième fois qu'il s'impose aux dépens de Berdych en treize confrontations et la deuxième en trois rencontres sur terre battue, surface sur laquelle il jouait aussi sa première finale.



Le Français fait ainsi le plein de confiance avant d'aborder les Internationaux de France à Roland-Garros qui débutent dimanche. Au premier tour, il affrontera l'Argentin Renzo Olivo, qui a perdu au premier tour à Lyon.