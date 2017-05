Roland Garros, plus indécis que jamais...

Roland-Garros approche à grand pas. Cette saison il est difficile de réellement sortir un nom de la liste. Les favoris sont décevants enchaînant les mauvaises prestations. Du coup des jeunes se montrent et mettent en difficulté le top five. Que ce soit Nadal, Murray, Djokovic ou encore Wawrinka aucun de ces joueurs ne sont forcément assurés de fouler le court Philippe-Chatrier le 11 juin prochain pour la finale. Tour d'horizon sur les joueurs à surveiller.



Retrouvez dès demain une infographie sur le favori de Roland Garros Rafael Nadal



Début de Roland-Garros ce dimanche. Au programme un panel de choix avec des favoris mais également des outsiders. Pour tout dire, c'est une des premières années ou le tournoi de Roland-Garros est aussi ouvert et indécis. Personne ne part réellement avec la certitude de soulever le trophée.





Murray-Djokovic: une place de numéro un lourde à digérer



Sur le papier il est légitime de dire qu'Andy Murray part favori du tournoi. Sur le papier, seulement car sur le terrain l'Ecossais a beaucoup de mal notamment sur terre battue. Le numéro un mondial a réalisé des prestations très inquiétantes sur terre cette saison. Eliminé successivement en huitième de finale à Monte-Carlo puis en demi à Barcelone, le Britannique n'a pas fait mieux à Madrid s'inclinant face au jeune Croate Borna Coric au 2e tour.



Une semaine plus tard il est tombé sur le local de l'étape Fabio Fognini et a connu une nouvelle désillusion à Rome. Il n'aborde donc pas ce Roland-Garros avec beaucoup de confiance et pourrait perdre gros en cas de mauvais résultats. Depuis qu'il est devenu leader du tennis mondial, le joueur sponsorisé par Under Armour semble perdu et en manque de repères. En plus de cela, sa blessure au poignet n'a pas arrangé les choses l'éloignant des terrains pendant de nombreuses semaines. Cette année à Paris il pourrait perdre gros, car l'année dernière il s'était incliné en finale face au Serbe Novak Djokovic. Autant dire qu'il se doit de faire respecter son rang de numéro un.



De son côté, Novak Djokovic se porte un peu mieux que Murray. Même s'il a eu un début de saison compliqué, le Serbe revient au premier plan grâce à sa saison de terre. Des prestations malgré tout insuffisantes pour un joueur de son niveau. En 2017, il n'a remporté aucun tournoi sur terre battue. A Monaco il s'incline en quart de finale contre le Belge David Goffin. A Madrid l'ancien numéro un mondial tombe sur Rafael Nadal en demi et dans la capitale italienne il réalise un bon tournoi mais perd en finale contre Alexandrer Zverev.



Le Serbe arrive donc sur les courts de Roland-Garros avec de la confiance et l'envie de conserver sa couronne Porte d'Auteuil. Tout semble se dérouler mieux pour Nole qui sera épaulé par André Agassi lors de cette édition de Roland Garros. Le Djoker doit oublier son début de saison raté ainsi que la stat qui fait mal, à savoir 10 000 points perdus en 11 mois. Quoi de mieux que de remporter un deuxième Roland Garros consécutif pour passer définitivement à autre chose.





Wawrinka peut sortir du lot



Celui dont on parle très peu c'est Stan Wawrinka. Le Suisse a déjà connu la victoire finale à Paris et souhaiterait recommencer. Pour cela, il pourra s'appuyer sur son arme la plus destructrice, autrement dit son revers à une main. Lui non plus n'a pas fait une saison si bonne que ça sur la terre ocre. A Monte-Carlo il est tombé sur le joueur poil à gratter de ces dernières semaines, Pablo Cuevas.



Une semaine plus tard, c'est le Français Benoît Paire qui l'avait éliminé dès son entrée en lice. Elimination bien digérée grâce à un succès et une revanche acquise contre Paire à Rome. Succès de très courte durée car une journée après nouvelle désillusion contre l'Américain John Isner. Actuellement 3e mondial, le joueur helvète ne possède que très peu de points d'avance sur Rafael Nadal à l'ATP. En plus de cela il reste sur une demi-finale à Roland l'année dernière.





Thiem-Zverev-Kyrgios: la jeunesse au pouvoir



Si les Djokovic, Murray ou Wawrinka ont eu du mal, c'est en partie à cause de la nouvelle génération. Trois joueurs reflètent parfaitement ce fléau, Dominic Thiem: cet Autrichien possède beaucoup de talents et un jeu très offensif. Cette saison il fait mal au gros et ne fait pas du tout de complexe d'infériorité face au Federer, Nadal, Djokovic... L'an dernier, il s'était arrêté face au futur vainqueur au stade des demi-finales. Il est fort possible qu'il aille encore plus loin cette année.



Alexander Zverev de son côté vient de remporter le masters 1000 de Rome face à Djokovic en finale. Lui aussi peut faire très mal aux favoris porte d'Auteuil. A 20 ans, il a déjà sa place dans le top 10. Pour finir Nick Kyrgios: avec l'Australien on ne s'est jamais à quoi s'attendre. Il peut faire un match exceptionnel comme lâcher complètement une rencontre. Ce qui est sûr, c'est que ce garçon de 22 ans a le potentiel pour triompher dans la capitale française.





Les chances Françaises



Comme chaque année les Français vont tenter de faire des exploits sur la terre battue de Roland. Emmené par Jo-Wilfried Tsonga le clan tricolore va tenter de faire de bons résultats. Lucas Pouille ou encore Gaël Monfils pourrait tirer leur épingle du jeu ainsi que Benoît Paire. Les Français n'auront pas grand-chose à perdre et pourront compter sur l'aide du public. Le numéro un Français, Jo-Wilfried Tsonga aimerait bien refaire le coup de sa demi-finale face à Stan Wawrinka il y a 2 ans.





Del Potro-Raonic-Cilic-Nishikori: les outsiders



Cette année, la victoire pourrait bien revenir à un de ces quatre là. Ces joueurs ne sont jamais loin et obtiennent toujours de très bons résultas en Grand Chelem. Ils pourraient donc prendre leur responsabilité et faire de grosses surprises dans le tableau. Rappelons que Del Potro et Cilic ont déjà remporté un titre en Grand Chelem du côté de l'US Open.



Greg Zerbone