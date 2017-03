Querrey écœure Nadal

Vainqueur de l'épreuve en 2005 et 2013, Rafael Nadal ne remportera pas une troisième fois cette année le tournoi d'Acapulco. L'Espagnol s'incline en finale devant l'Américain Sam Querrey, 6-3, 7-6 (7/3). L'Américain remporte le 9e titre de sa carrière.

Submergé par un déluge d'aces et de services gagnants de Sam Querrey, Rafael Nadal n'a pas trouvé la solution. L'Espagnol était pourtant le grand favori de cette finale. Mais Querrey a été intraitable sur sa mise en jeu (19 aces, 81% de points gagnés sur sa première balle). Dans la première manche, il a fait la différence dans le huitième jeu en concrétisant sa première balle de break pour mener 5 à 3. Après avoir empoché le premier set en 31 minutes, Querrey a repoussé les assauts de Nadal, incapable de convertir une de ses cinq balles de break 4-3. Dans le jeu décisif, Querrey a rapidement pris les devants et a décroché le titre sur un énième retour trop long de Nadal. L'Américain conclut en beauté une semaine de rêve pour lui. Il a tour à tour battu le Belge David Goffin, 11e mondial, l'Autrichien Dominic Thiem, tenant du titre et 9e au classement ATP, l'Australien Nick Kirgyos (N.17), avant d'écoeurer Nadal.





Pour son retour en compétition après sa finale de l'Open d'Australie perdue contre Roger Federer, Rafael Nadal espérait ajouter un 70e titre à son palmarès et surtout mettre fin à une disette de trois ans sur surface dure (Doha en janvier 2014).