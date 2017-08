Nishikori stoppe sa saison

Le Japonais Kei Nishikori, 9e mondial, est forfait pour le reste de la saison 2017 en raison d'une déchirure à un tendon du poignet droit. Le joueur de 27 ans ne participera donc pas au prochain US Open qui débute le 28 août, le tournoi du Grand Chelem où il a obtenu les meilleurs résultats avec une finale en 2014 et une demie en 2016.



Il est le troisième joueur du Top 10 à mettre un terme à sa saison après le Serbe Novak Djokovic (N.5) à cause d'une blessure au coude et le Suisse Stan Wawrinka (N.4), touché à un genou.