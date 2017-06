Muller s'impose à s'Hertogenbosch

Le Luxembourgeois Gilles Muller, défait en finale de l'édition 2016, a pris sa revanche sur le gazon de s'Hertogenbosch, en s'adjugeant le tournoi après sa victoire sur le Croate Ivo Karlovic, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), en 1h32 dimanche. A 34 ans, le 28e joueur mondial remporte son second trophée, après Sydney en janvier. Ce succès le propulsera au 26e rang du classement ATP, réactualisé tous les lundis, son meilleur en carrière.





