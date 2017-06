Goffin ne disputera pas Wimbledon

Suite à sa blessure contractée à Roland-Garros il y a quelques jours, le Belge David Goffin déclare forfait pour le tournoi de Wimbledon qui commence début juillet.

Le Belge David Goffin, blessé à une cheville lors de Roland-Garros, a déclaré forfait pour le tournoi de Wimbledon du 3-16 juillet, troisième levée du Grand Chelem cette saison:"La rééducation de David se passe bien et la blessure se résorbe peu à peu. Cependant, afin de ne pas prendre de risque et d'être à 100% pour son retour, David a décidé, avec ses médecins et son équipe, de reprendre la compétition après Wimbledon. Cela lui laissera un délai de récupération supplémentaire", a expliqué son entourage dans un communiqué.



Le Liégeois de 26 ans avait été contraint à l'abandon au 3e tour sur la terre battue parisienne face à l'Argentin Horacio Zeballos (65e à l'ATP) en se tordant la cheville sur un tapis en fond de court. Lors des contrôles médicaux, aucun arrachement osseux ni déchirure des ligaments n'avait été constaté mais bien une blessure musculaire, forçant ainsi le N.1 belge à prendre une période de repos.