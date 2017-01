Gilles Muller s'impose à Sydney

Le Luxembourgeois Gilles Muller, 34e joueur mondial, a remporté samedi son premier tournoi sur le circuit mondial à 33 ans, après 16 années pro et à sa 6e finale, en s'imposant à Sydney.



Muller a enfin ouvert son palmarès aux dépens de Daniel Evans (67e), et deux sets 7-6 (7/5), 6-2 et près d'une heure et demie de jeu. Le finaliste britannique disputait, lui, sa première finale.



Avant ce succès, Muller était le joueur le mieux classé dans le Top 50 à n'avoir jamais remporté de tournoi.