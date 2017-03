Gasquet opéré de l'appendicite

C'est une opération l'appendicite qui oblige Richard Gasquet à renoncer à la dernière minute au Masters 1000 d'Indian Wells (9-19 mars). Le Français n'ira pas non plus à Miami (22 mars-2 avril).

"Suite à mon opération de l'appendicite, je ne pourrai pas jouer à Indian Wells et à Miami, j'espère être de retour bientôt", indique Richard Gasquet sur les réseaux sociaux dans un texte accompagnant une photo le montrant sur un lit d'hôpital. Sa convalescence rend très incertaine sa présence pour le quart de finale de la Coupe Davis face à la Grande-Bretagne, du 7 au 9 avril à Rouen.





Due to an appendicitis operation i wont be able to play @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen . Hope to recover soon . Thanks for your support ! pic.twitter.com/4k3hpXEOF2