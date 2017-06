Gasquet et Monfils en quart de finale

Gaël Monfils et Richard Gasquet se sont qualifiés pour les quarts de finales du tournoi ATP d'Eastbourne dans le sud de l'Angleterre. La monf a battu en deux sets le Britannique Cameron Norrie 6-3 / 6-2 et affrontera au prochain tour Bernard Tomic.



Richard Gasquet de son côté est venu à bout du Sud-Africain Kevin Anderson en deux sets 6-4 / 6-4. Gasquet, déjà demi-finaliste sur le gazon allemand de Halle la semaine

dernière, aura en face de lui en quarts le géant américain John Isner, l'un des serveurs les plus redoutés du circuit.